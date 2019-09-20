محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
عدّد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، مزايا التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، مؤكدًا أن الفوز قبل بداية الموسم مهم للفريق الأحمر.
حارس الأهلي قال في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" الجمعة :"الفوز مهم جدًا خاصة أن التتويج باللقب على حساب الغريم".
وأضاف :"التتويج بالسوبر ميزة للفريق قبل بداية الموسم الجديد بجانب أننا سنقابل الزمالك مجددًا في الأسبوع الرابع".
وكان الأهلي توّج بلقب السوبر المصري للمرة الـ11 في تاريخ النادي والثاني على التوالي بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.
ومن المقرر أن يبدأ الأهلي موسمه الجديد بمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل ضمن الأسبوع الأول بنسخة الدوري (2019 - 2020).
جدير بالذكر أن الأهلي توّج بلقب الدوري في آخر أربع نسخ، حيث يمتلك الأحمر 41 لقبًا للدوري ليكون الأكثر تتويجًا باللقب في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر "سنقابلهم قريبًا".. الشناوي يُعدد مزايا فوز الأهلي على الزمالك بالسوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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