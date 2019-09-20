رمضان صبحي: أهدافنا من "لعب".. وليست ركلات جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى رمضان صبحي، لاعب الأهلي سعادته بالتتويج بلقب السوبر على حساب نظيرهم الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

الأهلي فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الزمالك على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

رمضان صبحي، أضاف في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، :"ظروف المباراة جعلت الأمور صعبة في النهاية ولكن الأهداف التي سُجلت بمرمانا من ركلتي جزاء عكس أهدافنا التي جاءت بلعب".

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وعن بقائه في الأهلي، رد رمضان:"أنا مع النادي الأهلي والأهلي بيتي وعندنا تنتهي السنة الجارية نتحدث وإن شاء الله القادم خير لنا".

وكان النادي الأهلي قد جدد استعارته لرمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي لموسم إضافي.

وأتم رمضان حديثه بتويجه الشكر والإشادة لزملائه بالفريق، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستكون خيرًا لهم.