"القرار ليس بيدي".. أول تعليق من أجايي حول رحيله من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف النيجيري جونيور أجايي مهاجم فريق الأهلي، أنه لم يطلب الرحيل عن القلعة الحمراء، مشددًا أن مستمر مع النادي.

أجايي قال في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" مساء الجمعة :"أنا لم أطلب الرحيل عن الأهلي، مستمر مع النادي".

وتابع أجايي تصريحاته :"أمامنا بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقرار رحيلي ليس بيدي".

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أجايي كان قد انتقل لصفوف الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية عام 2016 قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي.

واستطاع أجايي أن يقود الأهلي للتتويج بالسوبر المصري بعدما سجل هدفين في شباك الزمالك حيث انتهى اللقاء لصالح الأحمر (3-2).

وحافظ على الأهلي على لقب السوبر نسخة 2018 للموسم الثاني على التوالي عقب تتويجه على حساب المصري البورسعيدي في نسخة 2017 بعد الفوز (1-0).

في المقابل، توقف رصيد الزمالك عند ثلاثة ألقاب حيث يعود آخر تتويج للأبيض بلقب السوبر على حساب الأهلي في نسخة 2016 بالفوز (3-1) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.