عبدالحفيظ: الله منحنا كل شيء إلا الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي بأن شخصية الفريق تسيدت المباراة من الثانية الأولى، قائلًا أن الفريق تمكن من السيطرة على البطولات المحلية ولم يتمكن من تحقيق الكأس.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية: "شخصية الأهلي تسيدت المباراة منذ اللحظة الأولى، وتمكنا من الظهور بشكل جيد لولا الإصابات."

تابع: "الحظ السيئ أننا دخلنا المباراة ونحن نفتقد خدمات أيمن أشرف للإيقاف، ورامي ربيعة وسعد سمير، ثم تعرض الثنائي ياسر إبراهيم ومحمود متولي للإصابة في اللقاء."

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وأضاف: "في كل دول العالم الفريق الذي يحصل على بطولة الدوري هو الفريق الأقوى والمرشح الأفضل من أجل الفوز بكأس السوبر."

وواصل: "الحمد لله ربنا منحنا كل شيء في البطولات المحلية هذا الموسم وأخذ مننا الكأس."

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-2 في كأس السوبر المؤجل من العام الماضي.