الخطيب يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد التتويج بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن تتويج فريق الكرة بلقب السوبر المصري في بداية الموسم يحمل الجميع مسئولية كبيرة في الفترة المقبلة.

واستطاع الأهلي أن يحافظ على لقب السوبر للمرة الثانية على التوالي والـ11 في تاريخ بعد الفوز على الغريم التقليدي أمام الزمالك (3-2) في اللقاء الذي أقيم ببرج العرب بالاسكندرية.

وأضاف الخطيب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، :"التتويج في بداية الموسم يحمل الجميع مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات".

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وتابع :"نسعى لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم المحلية والقارية".

الأهلي بدأ مسيرته القارية بالفوز على اطلع بره ثم الانتصار على كانو سبورت (2-0) في لقاء الذهاب والذي أقيم السبت الماضي بغينيا الاستوائية.

في المقابل، يبدأ الأهلي والذي توج بلقب الدوري في آخر أربع مواسم موسمه (2019 - 2020) موسمه بمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل.