معلول: التتويج بالسوبر خير بداية.. وبإذن الله يكون موسمًا استثنائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أبدى التونسي علي معلول، سعادته بالتتويج مع الأهلي ببطولة السوبر، واصفًا أداء لاعبي فريقه بـ "الرجولي".
الأهلي توّج ببطولة السوبر مساء اليوم الجمعة على حساب نظيره الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.
معلول، أضاف في تصريحات تليفزيونية له عقب المباراة ـ:"هي خير بداية للموسم، روح رجولية من اللاعبين، ألف مبروك للجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة جيدة لنا ونسعد الجماهير ببطولة أفريقيا".
وبسؤاله عن تألقه بعد استبعاده من المنتخب التونسي، رد معلول:"قدر الله ماشاء فعل، كل إنسان يحصل على نصيبه، نعم اسُتبعدت ولكنني أركز مع فريقي وبإذن الله يكون موسم استثنئايًا".
وأتم اللاعب التونسي حديثه بالإشارة إلى أنهم يركزون بشكل كبير لحصد البطولات المقبلة.
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