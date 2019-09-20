أفشة يوضح سبب تراجع الأداء.. ويوجه رسالة لمؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي أن الإصابات التي تعرض لها الفريق، والمجهود الكبير كانا وراء تراجع الأداء في جزء من الشوط الثاني.

وقال "أفشة" في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية: "الإصابات والمجهود صعبا علينا المباراة في الشوط الثاني، لكن في النهاية تمكنا من تحقيق الفوز."

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وتابع: "كنا نتمنى أن يتواجد معنا مؤمن زكريا في المباراة من أجل تكريمه قبل السفر، لكن أهم شيء أن يعود إلينا بخير ويتواجد بيننا."

وأضاف: "لعبت مع مؤمن زكريا في انبي وهو لاعب رائع ونتمنى أن يكون بخير حال ويلعب في المكان الذي يريده."

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-2 في مباراة كأس السوبر لنسخة 2018 المؤجلة من الموسم الماضي.