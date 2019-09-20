أكد التونسي علي معلول مدافع فريق الأهلي المصري، أن تتويج ناديه بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم، هو أفضل بداية للموسم الجديد.
وكان الأهلي فاز بلقب كأس السوبر بعد أن تغلب على الزمالك 3 / 2، في المباراةالتي أٌقيمت بينهما، اليوم الجمعة، في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية.
وقال معلول في تصريحات صحفية إنه لا يوجد بداية أفضل للموسم من التتويج بلقب السوبر، متمنياً أنيكون ذلك انطلاقة قوية للفريق في الموسم المقبل.
وعبر معلول عن رغبته في أن يكون الموسم المقبل استثنائي بالنسبة للأهلي، وأن ينجح الفريق في حصد كل البطولات الممكنة.
واختتم اللاعب التونسي تصريحاته بأن الفريق يتطلع بقوة للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، موجها التهنئة لجماهير النادي على الفوز بلقب السوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر علي معلول: لا يوجد بداية أفضل للموسم من التتويج بالسوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.