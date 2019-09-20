علي معلول: لا يوجد بداية أفضل للموسم من التتويج بالسوبر

أكد التونسي علي معلول مدافع فريق الأهلي المصري، أن تتويج ناديه بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم، هو أفضل بداية للموسم الجديد.

وكان الأهلي فاز بلقب كأس السوبر بعد أن تغلب على الزمالك 3 / 2، في المباراة

التي أٌقيمت بينهما، اليوم الجمعة، في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية.

وقال معلول في تصريحات صحفية إنه لا يوجد بداية أفضل للموسم من التتويج بلقب السوبر، متمنياً أن

يكون ذلك انطلاقة قوية للفريق في الموسم المقبل.

وعبر معلول عن رغبته في أن يكون الموسم المقبل استثنائي بالنسبة للأهلي، وأن ينجح الفريق في حصد كل البطولات الممكنة.

واختتم اللاعب التونسي تصريحاته بأن الفريق يتطلع بقوة للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، موجها التهنئة لجماهير النادي على الفوز بلقب السوبر.