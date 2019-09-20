العامري فاروق: الأهلي كان الأحق بكأس السوبر

أبدى العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اليوم الجمعة، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه ببطولة كأس السوبر المصري. وقال العامري، في تصريحات إذاعية عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك، وكنا الأحق بالفوز بالمباراة، هذه البطولة ستعطي دفعة قوية للاعبين قبل بداية الموسم". مباراة جيدة أمام الزمالك، وكنا الأحق بالفوز بالمباراة، هذه البطولة ستعطي دفعة قوية للاعبين قبل بداية الموسم". وأضاف: "نطمح في حصد المزيد من البطولات في الفترة المقبلة على رأسها لقب دوري أبطال افريقيا". وتابع نائب رئيس الأهلي: "النيجيري جونيور أجايي كان مفاجأة المباراة بمستواه المتميز ونجاحه في استعادة جزء كبير من مستواه الفني المعروف".

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