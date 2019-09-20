سعد سمير يهنئ الأهلي عقب الفوز بكأس السوبر على حساب الزمالك

قدم سعد سمير لاعب النادي الاهلي التهنئة الي جماهير النادي الاهلي عقب تتويج المارد الأحمر بكأس السوبر المصري. وقال سعد سمير عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا" ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي وتابع بطولة مهمة في بداية موسم ملئ بالبطولات ان شاء الله الاجتماعي تويتر قائلا" ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي وتابع بطولة مهمة في بداية موسم ملئ بالبطولات ان شاء الله واختتم لاعيبة رجالة كالعادة". حقق فريق الأهلي بطولة السوبر للمرة الـ11 في تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين بستاد برج العرب ،محققا البطولة رقم 11 في تاريخه، بينما للزمالك 3 بطولات سوبر.

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