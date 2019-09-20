قدم محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر التهنئة الي النادي الاهلي بفوز بلقب كأس السوبر علي الزمالك. قال فايز عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا " عودة الجماهير اليوم كعودة الروح للجسد، تشابهت ادورار وانماط لاعبي الزمالك بن شرقي-بونجم-اوباما-شيكا-ساسي". كعودة الروح للجسد، تشابهت ادورار وانماط لاعبي الزمالك بن شرقي-بونجم-اوباما-شيكا-ساسي". واكمل: "الزمالك الشوط الاول ودخل المباراه متأخراً امام الاهلي الملتزم جداً تكتيكياً الاكثر تركيزاً ورغبة في الفوز، مبروك للاهلي استحق الفوز بجداره وهاردلاك للزمالك". ورغبة في الفوز، مبروك للاهلي استحق الفوز بجداره وهاردلاك للزمالك". حقق فريق الأهلي بطولة السوبر للمرة الـ11 في تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين بستاد برج العرب ،محققا البطولة رقم 11 في تاريخه، بينما للزمالك 3 بطولات سوبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود فايز: مبروك للاهلي استحق الفوز بجداره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.