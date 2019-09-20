جيلبرتو يهنئ الأهلي بلقب السوبر

قدم نجم الاهلي السابق الانجولي "جيلبرتو"، التهنئة للنادي الاهلي بفوز بلقب السوبر المصري علي الزمالك. وقال الانجولي "جيلبرتو عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا" الاهلي سوبر دائما تويتر قائلا" الاهلي سوبر دائما حقق فريق الأهلي بطولة السوبر للمرة الـ11 في تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين بستاد برج العرب ،محققا البطولة رقم 11 في تاريخه، بينما للزمالك 3 بطولات سوبر. بثلاثة اهداف مقابل هدفين بستاد برج العرب ،محققا البطولة رقم 11 في تاريخه، بينما للزمالك 3 بطولات سوبر. والجدير بالذكر ان النجم الانجولي لاعبه ضمن صفوف الاهلي خلال الفتره من 2002 وحتي 2010.

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