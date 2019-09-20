تعرف على نتائج الجولة الخامسة من دورى المحترفين لكرة اليد

أنتهت الجولة الخامسة من دورى المحترفين لكرة اليد، وجاءت نتائج مباريات اليوم من دورى المحترفين كالتالي:

فوز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجه ٢٩/٣٦

فوز الاوليمبى على جزيره الورد بنتيجه ٢٣/٢٨

فوز هليوبلس على حدائق الاهرام بنتيجه ٢٣/٣٠

فوز الجزيره على اكتوبر بنتيجه ٢١/٢٢

فوز سموحه على سبورتنج بنتيجه ٢٠/٢٣

فوز الحوار على الطيران بنتيجه ٢١/٢٧

فوز الاهلي علي الزهور بنتيجه ١٩/٢٩

تعادل البنك الاهلى أمام اصحاب الجياد بنتيجه ٢١/٢١

فوز المعادى على الفيوم بنتيجه ٢٣/٢٧

وجاءترتيب جدول الدوري، الزمالك في المركز الأول ثم سموحه في المركز الثانى بنفس الرصيد ١٥ نقطه لكن فارق الأهداف للزمالك.

المركز الثالث الاهلى، المركز الرابع سبورتنج، المركز الخامس الجيش.



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