وائل جمعة: مبروك للأهلي وعقبال أفريقيا والدوري

قدم وائل جمعة نجم الاهلي السابق التنهئة إلي جماهير الأهلي عقب فوز الفريق بلقب كاس السوبر المصري علي حساب الزمالك. وقال جمعة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً " مبروك يا أهلي انتصار كبير وبداية ممتازة للموسم لفايلر مع جمهور الاهلي". وبداية ممتازة للموسم لفايلر مع جمهور الاهلي". وأضاف وائل جمعة " قلنا للمرة الألف أجاي مهاجم وميلعبش غير مهاجم". وتابع: "اداء ممتاز اليوم مع كل اللاعبين وأولهم حمدي والسوليه". Advertisements واكمل " الهبوط البدني والإصابات أضرت بالأهلي آخر ٢٠ دقيقة، مبروك لينا يا أهلاويه وعقبال أفريقيا والدوري". حقق فريق الأهلي بطولة السوبر للمرة الـ11 في تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين بستاد برج العرب ،محققا البطولة رقم 11 في تاريخه، بينما للزمالك 3 بطولات سوبر.

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