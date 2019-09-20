فيديو..لحظة خروج لاعبو الزمالك من ستاد برج العرب ورفض استلام ميداليات

رفض لاعبو الزمالك استلام الميداليات الفضية، عقب خسارة لقب السوبر المصري، أمام الأهلي، حيث خسر أمام المارد الأحمر بلاثية مقابل هدف. الأحمر بلاثية مقابل هدف. وحقق فريق الأهلي بطولة السوبر للمرة الـ11 في تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين بستاد برج العرب ،محققا البطولة رقم 11 في تاريخه، بينما للزمالك 3 بطولات سوبر. تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين بستاد برج العرب ،محققا البطولة رقم 11 في تاريخه، بينما للزمالك 3 بطولات سوبر.

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