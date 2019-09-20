تعرف على إصابة محمود متولي

تعرض محمود متولي للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر المصري.
خرج متولي على أثرها من المباراة بداعي الإصابة، ودخل محمد هاني بدلًا منه، وقالخالد محمود طبيب الأهلي أن إصابة محمود متولي شد في الخلفية.
كما أوضح أن السولية لديه كدمة في الوجه، وياسرإبراهيم يشعر بالإجهاد في السمانة.
وحقق فريق الأهلي بطولة السوبر للمرة الـ11 في تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين بستاد برج العرب ،محققا البطولة رقم 11 في تاريخه، بينما للزمالك 3 بطولات سوبر.
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