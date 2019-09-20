الأهلي يخمد انتفاضة الزمالك ويتوج بالسوبر المصري



حصد الأهلي كأس السوبر المصري، للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوز مثير ومباراة دراماتيكية أمام منافسه التقليدي الزمالك (3-2)، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وتقدم الأهلي بثلاثية في الدقائق (19 و45+3 و48)، عن طريق النيجيري جونيور أجاي "هدفين"، وحسين الشحات.



وأحرز الزمالك هدفيه من ضربتي جزاء، سجلهما محمود علاء في الدقيقتين 64 و76.



وبدأت المباراة بمحاولات هادئة، وتعرض محمد عبد الغني مدافع الزمالك لإصابة مع الدقيقة 5، حيث دخل بدلا منه محمود حمدي الونش.



ووجه عمرو السولية تسديدة قوية للأهلي فوق العارضة، وارتكب محمد عواد حارس مرمى الزمالك خطأ سهلا، بالتمرير إلى حسين الشحات، الذي سدد بين يدي الحارس بغرابة.



وأطلق أفشة تسديدة قريبة بجوار القائم، وسط ارتباك زملكاوي واضح.



وتألق عواد وأبعد انفرادا من أفشة النشيط، في الدقيقة 19، لتذهب الكرة إلى ركلة ركنية، تحولت لهدف من تسديدة قوية لأجاي.



وتلقى الأهلي ضربة قوية، بخروج مدافعه محمود متولي بعد مرور 26 دقيقة للإصابة، ونزول محمد هاني.



وضاعت ضربة رأس من حسين الشحات، بعد مرور 37 دقيقة.



ورفض الحكم بريش احتساب ضربة جزاء للشحات، وحصل حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي على إنذار للخشونة، قبل أن يحرز حسين الشحات الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 45+3، من خطأ فادح لمحمد عبد الشافي في إبعاد الكرة.



ونال محمود علاء مدافع الزمالك، وعلي معلول ظهير الأهلي، البطاقة الصفراء.



ودخل مصطفى محمد في صفوف الزمالك، بدلا من محمد أوناجم، في بداية الشوط الثاني.



وسجل أجاي الهدف الثالث للأهلي، في الدقيقة 48، بعد تمريرة بينية متقنة من رمضان صبحي.



وارتبك الزمالك بشكل أكبر ونال طارق حامد إنذارا للخشونة، وحصل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي على إنذار أيضا.



وحصل مصطفى محمد على ضربة جزاء للزمالك، في الدقيقة 63، ونال محمد الشناوي حارس المرمى إنذارا.



وسجل محمود علاء هدف الزمالك الأول من ضربة الجزاء، في الدقيقة 64.



ودفع مدرب الزمالك ميتشو بإمام عاشور بدلا من شيكابالا، بعد مرور 65 دقيقة.



وزادت معاناة الأهلي الدفاعية بعد مرور 71 دقيقة، بخروج ياسر إبراهيم مصابا ونزول حسام عاشور.



وحصل أشرف بن شرقي على ضربة جزاء ثانية للزمالك، في الدقيقة 75، بعد عرقلته من حمدي فتحي، ليسجلها محمود علاء أيضا.



ودفع مدرب الأهلي، رينيه فايلر، بآخر أوراقه، بنزول مروان محسن بدلا من أجاي في الدقيقة 84.



وحصل محمود الونش مدافع الزمالك على إنذار.



وضاعت محاولة من مصطفى محمد، ثم سدد أشرف بن شرقي بجانب المرمى، في ظل ضغط مكثف من الزمالك في الدقائق الأخيرة، من أجل إدراك التعادل، لكن الأهلي نجح في التمسك بالفوز حتى النهاية.



المصدر: موقع كورة