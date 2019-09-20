منتخبنا الوطني للناشئين يتصدر مجموعته بتعادل مع نظيره القطري يمن شباب نت - متابعات الجمعة, 20 سبتمبر, 2019 - 09:41 مساءً تعادل منتخبنا الوطني للناشئين مع نظيره القطري بهدف لكل منهما ضمن تصفيات كأس آسيا 2020 تحت 16 سنة.



وتقدم المنتخب القطري بهدف في بداية الشوط الثاني عبر ركلة جزاء ليعود منتخبنا الوطني ويعدل النتيجة في الدقيقة 75 عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء ومرت من بين قدمي حارس المنتخب القطري.



وسيطر منتخبنا الوطني على مجريات اللقاء وبنسبة استحواذ على الكرة أعلى من المنتخب القطري وهدد مرمى قطر في أكثر من مرة ولكن غابت اللمسة الأخيرة عن تلك الهجمات.



وبهذا التعادل تصدر المنتخب اليمني للناشئين مجموعته بفارق الاهداف عن المنتخب القطري إلى جانب بنجلادش وبوتان. كلمات مفتاحية :

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