رياضة | جمعة يهنئ الأهلي بلقب السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمعة يهنئ الأهلي بلقب السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وائل جمعة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق؛ بالاحتفال على طريقته الخاصة بعد الفوز على الزمالك؛ بكأس السوبر المصري.

ووجه الصخرة التهنئة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد التتويج ببطولة السوبر المحلي على حساب الزمالك.

وحقق النادي الأهلي الانتصار على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة ليحقق المارد الأحمر لقب السوبر للمرة الـ 11 في تاريخه.

ونشر وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لنسر الأهلي الشهير مكتوب عليها "الأهلي بطلا للسوبر" وعلق عليها: " مبروك يا اهلي.. متعوده دايما".

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وانتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي والزمالك؛ والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ على لقب كأس السوبر المصري.

ونجح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي؛ في قيادة فريقه للفوز بالمباراة والتتويج باللقب؛ بعد الفوز بنتيجة 3-2؛ تقدم فيها الأهلي بثلاثية نظيفة؛ قبل أن يقلص الزمالك الفارق بهدفين؛ قبل أن يطلق الألماني فليكس بروتش صافرة النهاية.

واستطاع فايلر؛ في الدخول للقائمة الذهبية لمدربين الأهلي المتوجين باللقب؛ ليصبح المدرب السادس المتوج باللقب في تاريخ النادي.

ومارس الأهلي؛ هوايته المفضلة بالتتويج على حساب الزمالك؛ بالسوبر لينجح في الفوز باللقب الخامس على حسابه مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض.