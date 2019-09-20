رياضة | أول تعليق من رمضان صبحي بعد التتويج بالسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رمضان صبحي بعد التتويج بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر رمضان صبحي عن سعادته الكبيرة بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية في نسخة بطولة السوبر المصري لنسخة 2018.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت : "قدمنا مباراة كبير أمام فريق الزمالك وجميع اللاعبين كانوا رجال وعلى قدر المسئولية، وحققنا في النهاية الأهم وهو لقب السوبر".

وأضاف : "سنطوي صفحة السوبر غدا ونبدأ الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في بداية الدوري المصري الممتاز، ونركز حاليا على حصد جميع البطولات وعودة لقب دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى".

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ويلتقي النادي الاهلي مع نظيره فريق سموحة يوم الاثنين المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديد 2019/2020.

ويسعى المارد الأحمر للحفاظ على بطولته المفضلة في نسختها الجديدة وذلك في لقاءاه الاول أمام سموحة، ويريد الأهلي تصدر جدول ترتيب البطولة منذ بدايتها.

وكان النادي الأهلي قد توج باللقب رقم 41 للدوري المصري الممتاز في شهر يوليو الماضي بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر.

