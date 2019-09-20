رياضة | طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة ثلاثي الفريق بعد السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة ثلاثي الفريق بعد السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد طبيب القلعة الحمراء إن إصابة عمرو السولية جاءت في وجه القدم وأنه تحامل على نفسه واكمل المباراة بالرغم من الكدمة القوية التي تعرض لها.
وأن ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذي غادر أحداث المباراة في الشوط الثاني إصابته هي اجهاد في السمانة، وشارك حسام عاشور بديلا له في منتصف الشوط الثاني من اللقاء.
وتعرض محمود متولي لإصابة قوية في بداية المباراة بالشوط الأول وغادر عن اثرها ولم يقدر على استكمال اللقاء، وأكد طبيب الفريق انها شد في الخلفية.
وتوج منذ قليل النادي الأهلي بلقب السوبر المصري لنسخة 2018 على حساب نادي الزمالك بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
يذكر أن النادي الاهلي هو بطل نسخة السوبر المصري الأخيرة لموسم 2017 بعد الفوز على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الإمارات.