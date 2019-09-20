رياضة | "الخسارة الأولى محليًا".. ماذا قدم مدرب الزمالك "ميتشو" في مباراة السوبر؟ 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخسارة الأولى محليًا".. ماذا قدم مدرب الزمالك "ميتشو" في مباراة السوبر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المدير الفني الصربي ميتشو، خسارته الأولى محليًا مع نادي الزمالك، وهذا بعدما خسر مساء اليوم أمام نادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري بنتيجة 3-2، وذلك بعد أيام قليلة من تلقيه الخسارة الأولى أفريقيًا على يد نادي جينيراسون السنغالي في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

هزيمتين على التوالي جعلت القلق والشك يدخل في قلوب الجماهير البيضاء، وبدأت التساؤلات هل كان ميتشو بالفعل هو الرجل المناسب في المكان المناسب بالنسبة لنادي الزمالك؟، وهل سيكون الصربي قادر على تعويض الفراغ الذي تسبب فيه رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس؟.

علاقة جمهور الزمالك وأرائها في ميتشو قد سارت على عدة أنماط رغم الفترة القصيرة للمدرب مع النادي الأبيض، حيث في البداية أشادت الجماهير البيضاء بما قدمه ميتشو في بطولة كاس مصر تحديدًا، وفوزه على حساب المقاصة في ربع النهائي، ثم إقصاء الاتحاد السكندري من نصف النهائي، وأخيرً فوز على حساب بيراميدز بثلاثية في النهائي، كل هذه الأمور جعلت الجماهير تقول أن ميتشو سيكون له شأن كبير داخل النادي الأبيض.

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ولكن خسارة ضد جينيراسون السنغالي أفريقيًا، ثم خسارة مستحقة اليوم أمام النادي الأهلي، جعلت الأمور تعود لنقطة الصفر من جديد بالنسبة لميتشو مع جماهير الزمالك.