رياضة | قفشة: أهدي لقب كأس السوبر لأسرتي وهذه رسالتي لمؤمن زكريا

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وقال قفشة عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على أول بطولة لي مع النادي الأهلي، كنا جيدين للغاية في الشوط الأول ونجحنا في إحراز هدفين". وأضاف :"أما في الثاني ترجاعنا نوعا ما ولكن في النهاية نجحنا في الحفاظ وحققنا اللقب".



وواصل :"الفوز في مباراة اليوم يمنحنا دقعة قوية قبل المباراة المقبلة أمام سموحة، واهدي هدذا الفوز لوادي ووالدتي".



وزاد :"أتمنى عودة الجماهير مرة أخرى، والمباراة تصعبت في النهاية، ولكن نجحنا في تحقيق الفوز والتتويج باللقب".