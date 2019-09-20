رياضة | خناقة بين مرتضى منصور ومجلس الأهلي (فيديو)

وقامت جماهير النادي الاهلي بتوجيه السباب إلى مرتضى منصور ورئيس نادي الزمالك عقب المباراة مباشرة، مما جعل رئيس القلعة البيضاء يتوجه بالسباب إلى النادي الاهلي ومجلس إدارته.

وتصدر محمد مرجان لمرتضى منصور وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين، وتدخل الحضور من أجل إنهاء تلك الأزمة الكبيرة بين الطرفين.

وقرر لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني للفريق عدم تسلم الميداليات الفضية بعد الخسارة من النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.