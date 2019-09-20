رياضة | أول رد فعل من الخطيب بعد تتويج الأهلي بالسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من الخطيب بعد تتويج الأهلي بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة إلى فريق كرة القدم والجماهير بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري عقب الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال بيبو :"بتوفيق الله ومساندة الجماهير الوفية استحق الأهلي الفوز بكأس السوبر للمرة الحادية عشرة في تاريخه".

ووجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي التهنئة للأعضاء والجماهير والجهاز الفني ولاعبي الأهلي بتلك المناسبة بعد الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Advertisements

وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبين, والانضباط الفني والسلوكي خلال اللقاء, مؤكدا أن هذا التتويج في بداية الموسم، يُحمّل الجميع مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات؛ لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلي والقاري.

وكان الأهلي قد فاز ببطولة السوبر للمرة الـ11في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة باستاد الجيش المصري في برج العرب.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بعدما حقق الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.