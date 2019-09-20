رياضة | ماذا قدم فايلر أمام الزمالك؟.. الفوز بِرهان أجايي وتحرر الشحات وقفشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم فايلر أمام الزمالك؟.. الفوز بِرهان أجايي وتحرر الشحات وقفشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع المدير الفنى السويسري رينيه فايلر الجديد للنادى الأهلى أن يقود النادى الأهلى للفوز على نادى الزمالك بثلاثيه مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم على ملعب برج العرب بالأسكندرية، فى مباراة شهدت تألق النيجيري جونيور أجاي والذى سجل هدفين بينما سجل الثالث حسين الشحات وسجل لنادى الزمالك محمود علاء هدفين من ركلة جزاء، ليتوج الأهلى باللقب رقم 11 فى تاريخه.

وكانت المباراة اليوم هى الثانية للنادى الأهلى تحت قيادة فايلر بعد الفوز الأول له المباراة السابقة أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية خلال المباراة التى أقيمت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب والتى انتهت بفوز النادى الأهلى بهدفين دون رد خارج الأرض سجلهم صلاح محسن ووليد سليمان، ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ما الذى قدمه المدرب السويسري أمام الزمالك.