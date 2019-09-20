رياضة | أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك في مشادة كلامية مع بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بعد خسارة الزمالك لمباراة السوبر أمام النادي الاهلي بنتيجة 3-2 مساء اليوم.

وأكد البعض بأن رئيس نادي الزمالك كان غاضب للغاية من خسارة الزمالك لبطولة السوبر المصري، وقد ظهر هذا بوضوح مع بعض اللقطات التي ظهر فيها رئيس الزمالك خلال اللقاء، ومن المتوقع بأن تكون هناك عقوبات إدارية على لاعبي الزمالك في الساعات المقبلة من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء.