رياضة | 5 مشاهد رسمت تتويج الأهلي ببطولة السوبر على حساب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مشاهد رسمت تتويج الأهلي ببطولة السوبر على حساب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفاز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، سجل للفريق الأحمر جونيور أجايي "هدفين" وحسين الشحات "هدف" ، فيما جاء هدفي الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلتي جزاء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز 5 مشاهد رسمت تتويج النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك.

مفاجأة أجايي

أول مشهد رسم فوز النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك مفاجأة أجايي بعد دفع السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي باللاعب النيجيري منذ بداية المباراة كرأس حربة.

ونجح أجايي في كسب رهان السويسري فايلر في مباراة الزمالك ببطولة السوبر بعدما سجل أجايي هدفين في شباك محمد عواد حارس فريق الزمالك وكان نقطة تحول كبيرة في المباراة.

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استفزاز شيكابالا

نحجت جماهير النادي الأهلي في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية في استفزاز محمود عبد الرازق "شيكابالا" قبل وأثناء مباراةالسوبر أمام الزمالك حيث وجهت مجموعة من السباب إلى الفهد الأسمر.

وتسببت هتافات جماهير نادي الأهلي في خروج شيكابالا عن تركيزه في المباراة وظهر تائهاً في مباراة السوبر وافتقد الزمالك لخطورة الفهد الأسمر.

تخاريف ميتشو

تفنن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك في وضع تشكيل غريب للمارد الأبيض أمام الأهلي مما افقد الفريق خطورته في الشوط الأول الذي انتهى بثنائية لصالح الأحمر.