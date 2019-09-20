رياضة | رغم الفوز بالسوبر.. المصائب تضرب الأهلي قبل افتتاح مشواره في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الفوز بالسوبر.. المصائب تضرب الأهلي قبل افتتاح مشواره في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بعدما حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وسجل ثلاثية الأهلي كلا من جونيور أجاي "هدفين" وحسين الشحات، فيما أحرز محمود علاء ثنائية الزمالك.

وعلى الرغم من فوز الأهلي باللقب، إلا أن الفريق سيعاني كثيرًا قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز والتي يبدأ مشواره مدافعًا عن لقبه يوم الاثنين المقبل أمام فريق سموحة.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز خسائر الأهلي رغم الفوز بلقب السوبر:-



إصابة محمود متولي

تعرض محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة اليوم.

ولم يتمكن متولي من استكمال اللقاء، حيث خرج في الدقيقة 25 ةحل ميله محمد هاني بديلًا له.

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ولن يتمكن متولي من اللحاق بمباراة الأهلي المقبلة أمام سموحة بسبب الإصابة حيث سيتسبب غيابه أزمة في دفاع الفريق الأحمر.



إصابة أخرى ياسر والسولية

تعرض الثنائي ياسر إبراهيم وعمرو السولية للإصابة حيث خرج مدافع الأهلي في الدقيقة 71 بعدما عانى من الإصابة في عضلة السمانة.



أما عمرو السولية فاشتكى من الإصابة عقب نهاية المباراة، حيث أسرع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق لفحص اللاعب الذي تأثر بالإصابة.



وبات من الصعب لحاق الثنائي بمباراة سموحة المقبلة، ومن المقرر أن يتحدد الموقف النهائي لهما خلال الساعات القليلة المقبلة. وبات من الصعب لحاق الثنائي بمباراة سموحة المقبلة، ومن المقرر أن يتحدد الموقف النهائي لهما خلال الساعات القليلة المقبلة. الإجهاد

بذل لاعبي الأهلي جهدًأ كبيرًأ خلال مباراة اليوم أمام الزمالك ووضح ذلك في الشوط الثاني حيث تراجع الأداء نسبيًا.



ومن المتوقع أن يتسبب الإجهاد نوع من القلق داخل الجهاز الفني للفريق الأحمر قبل مباراة الفريق المقبلة أمام سموحة.