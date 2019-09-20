رياضة | "غضب زملكاوي وفرحة أهلاوية".. كيف كانت ردود أفعال الجماهير بعد مباراة السوبر

احتفلت جماهير النادي الأهلي عبر السوشيال ميديا بفوز فريقها في لقاء السوبر أمام نادي الزمالك بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، ليحقق بذلك المارد الأحمر لقبه الحادي عشر في تاريخ بطولة السوبر المصري.

جماهير القلعة الحمراء أشادت بأداء اللاعبين البطولي في لقاء القمة، خاصة عريس القمة "جونيور أجايي"، والذي سجل هدفين لأول مرة في شباك الزمالك، وكذلك حسين الشحات والذي سجل هدف الأهلي الثاني في المباراة، وقدم واحدة من أفضل مبارياته مع القلعة الحمراء.

وأعرب بعض جمهور النادي الأهلي عن التغيرات التي قام بها المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء، السويسري رينية فايلر، خاصة بعدما تعرض قلبي الدفاع للإصابة، حيث نجح السويسري في العبور من هذا الموقف الصعب، وقاد النادي الأهلي لتحقيق بطولة السوبر المصري لتكون تلك هي أولى بطولاته مع الأهلي.

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ونرصد لكم بعض ردود أفعال جماهير الأهلي عبر شبكات التواصل الاجتماعي..

أما عن جماهير نادي الزمالك، فقد كانت غاضبة للغاية من التشكيل الذي بدأ به المدرب الصربي، ميتشو، اللقاء اليوم أمام النادي الأهلي في لقاء السوبر، مستائلة عن سبب بقاء عبد الله جمعة على دكة البدلاء، والدفع بمحمد عبد الشافي، وكذلك سبب بقاء يوسف أوباما في الملعب طوال 90 دقيقة رغم أنه لم يقدم مستواه المعهود.

وأشادت جماهير الزمالك بالأداء البطولي الذي قدمه طارق حامد في خط وسط الفريق، وكذلك محمود علاء، الذي نجح في إحراز ضربتين جزاء لصالح الزمالك، وأيضًا بالمهاجم الشاب مصطفى محمد، والذي لعب لمدة 45 دقيقة فقط، ولكنه تلاقى إشادة غير عادية من جماهير نادي الزمالك عبر السوشيال ميديا.