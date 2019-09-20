رياضة | ميسي يدعم قائمة برشلونة قبل مواجهة غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يدعم قائمة برشلونة قبل مواجهة غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن الجدير بالذكر انه قد شهدت قائمة برشلونة تواجد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، فضلا عن عودة نيتو حارس مرمى الفريق من الإصابة التى تعرض لها منذ فترة.
وضمت قائمة برشلونة كلًا من :
حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو.
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لونجليت، توديبو، جونيور.
الوسط: راكيتيتش، سيرجيو روبيرتو، بوسكيتش، دى يونج، فيدال، آرثر.
الهجوم: بيريز، سواريز، فاتى، ميسى، جريزمان.
ويمتلك برشلونة نفس عدد النقاط مع غرناطة برصيد 7 نقاط ولم يتلقى العائد لليجا سوى هزيمة واحدة أمام إشبيلية وتعادل مع فياريال بينما انتصر على سيلتا فيجو وإسبانيول.
ورغم المعروف عن المواجهات بين الفريقين وتفوق برشلونة الكاسح حتى أنّ غرناطة هو أكثر فريق انتصر عليه النادي الكتالوني وفي اوقات كثيرة بنتائج كبيرة تصل إلى فارق 4 أو 5 أهداف، لكن الظروف اختلفت.
يذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في موسم 2016-2017 وفاز برشلونة برباعية لهدف خارج "كامب نو" ووقتها هبط غرناطة برصيد 20 نقطة محققًا 4 انتصارات فقط طوال الموسم و8 تعادلات و26 هزيمة.