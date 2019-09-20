رياضة | خناقة وتسديدة.. أبرز 3 مشاهد قدمها شيكابالا بقمة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خناقة وتسديدة.. أبرز 3 مشاهد قدمها شيكابالا بقمة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي والزمالك؛ والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ على لقب كأس السوبر المصري.

ونجح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي؛ في قيادة فريقه للفوز بالمباراة والتتويج باللقب؛ بعد الفوز بنتيجة 3-2؛ تقدم فيها الأهلي بثلاثية نظيفة؛ قبل أن يقلص الزمالك الفارق بهدفين؛ قبل أن يطلق الألماني فليكس بروتش صافرة النهاية.

واستطاع فايلر؛ في الدخول للقائمة الذهبية لمدربين الأهلي المتوجين باللقب؛ ليصبح المدرب السادس المتوج باللقب في تاريخ النادي.

ومارس الأهلي؛ هوايته المفضلة بالتتويج على حساب الزمالك؛ بالسوبر لينجح في الفوز باللقب الخامس على حسابه مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض.

وفشل الزمالك بقيادة قائده شيكابالا؛ في تحقيق الفوز على الأهلي؛ والذي ظهر متواضعا خلال مباراة الليلة رغم آمال جماهيره.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" 3 مشاهد قدمها شيكابالا بقمة السوبر من خلال التقرير الآتي:-

لم يقدم شيكابالا؛ أي لقطات طوال المباراة سوى في الدقائق 22؛ و35؛ 65؛ حتى خروجه في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

بدأت رواية شيكابالا؛ عندما تسبب في أزمة داخل المباراة في الدقيقة 22؛ بعدما رفض خروج الكرة لخارج الملعب بعد سقوط محمود متولي مدافع الأهلي؛ ليسدد الكرة بين أحضان الشناوي؛ ليحدث اشتباك بينه وبين أحمد فتحي قائد الأحمر قبل تدارك الأمر.

وفي الدقيقة 35؛ كان الظهور الثاني لشيكابالا؛ بعدما مر من مدافعي الأهلي ويسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء؛ قبل أن يتصدى لها الشناوي حارس الأهلي.

وفي الظهور الأخير للاعب شيكابالا؛ حاول تمرير الكرة من الجهة اليمنى؛ قبل أن ترتطم في الدفاع الأحمر وتخرج لصربة ركنية؛ ويخرج بعدها بدقائق من المباراة بأوامر من ميتشو.