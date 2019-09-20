رياضة | أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر لاعبو نادي الزمالك والجهاز الفني للفريق عدم تسلم الميداليات الفضية بعد الخسارة من النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي بطلا للسوبر



وكان النادي الأهلي قد نجح في التتويج بلقب السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف لجونيور أجايي وحسين الشحات مقابل هدفين لمحمود علاء من ركلتي جزاء.