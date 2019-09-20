رياضة | أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأهلي بطلا للسوبر
وكان النادي الأهلي قد نجح في التتويج بلقب السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف لجونيور أجايي وحسين الشحات مقابل هدفين لمحمود علاء من ركلتي جزاء.
وجاء هذا الرفض من لاعبي الزمالك والجهاز الفني بعد الهجوم الذي تعرضوا له من قبل جماهير النادي الأهلي وتوجيه السباب لهم عقب المباراة مباشرة.
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إعطاء تعليمات للاعبي الفريق بعدم استلام الميداليات الخاصة بهم بعد الخسارة من الأهلي ومغادرة أرض الملعب مباشرة بعد اللقاء.
وتعد هذه هي البطولة الأولى مع فايلر مدرب الأهلي الجديد مع القلعة الحمراء، وذلك في مباراته الثانية مع الفريق حيث خاض مباراة وحيدة قبل تلك المواجهة في دوري أبطال أفريقيا.
وكان ميتشو مدرب الزمالك قد نجح منذ أسابيع قليلة تحقيق لقب بطولة كأس مصر في نسخته لموسم 2019.