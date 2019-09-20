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رياضة | أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر لاعبو نادي الزمالك والجهاز الفني للفريق عدم تسلم الميداليات الفضية بعد الخسارة من النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي بطلا للسوبر

وكان النادي الأهلي قد نجح في التتويج بلقب السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف لجونيور أجايي وحسين الشحات مقابل هدفين لمحمود علاء من ركلتي جزاء.

سبب رفض لاعبي الزمالك تسلم الميداليات

وجاء هذا الرفض من لاعبي الزمالك والجهاز الفني بعد الهجوم الذي تعرضوا له من قبل جماهير النادي الأهلي وتوجيه السباب لهم عقب المباراة مباشرة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إعطاء تعليمات للاعبي الفريق بعدم استلام الميداليات الخاصة بهم بعد الخسارة من الأهلي ومغادرة أرض الملعب مباشرة بعد اللقاء.

وتعد هذه هي البطولة الأولى مع فايلر مدرب الأهلي الجديد مع القلعة الحمراء، وذلك في مباراته الثانية مع الفريق حيث خاض مباراة وحيدة قبل تلك المواجهة في دوري أبطال أفريقيا.

وكان ميتشو مدرب الزمالك قد نجح منذ أسابيع قليلة تحقيق لقب بطولة كأس مصر في نسخته لموسم 2019.

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