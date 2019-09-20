اونلاين | يلا شوت now مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار حصري رابط ماتش الاهلي ضد الزمالك eLAHLY

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تترقب جماهير كرة القدم المصرية موعد مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر وبدون تقطيع عبر الخليج 365 الرياضي، وذلك في مباراة السوبر المصري في نسخته رقم 16، والتي تقام على أرضية ملعب الجيش في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بحضور جماهيري يصل إلى نحو 10 الآف متفرج، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك كورة أونلاين في لقاء السوبر المصري، وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري.

ويسعى النادي الأهلي من خلال هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز والإنتصار بأول بطولة تحت قيادة مدربه السويسري الجديد، رينية فايلر، والذي خاض مباراة واحدة مع القلعة الحمراء، وكانت أمام نادي كانو سبورت في جولة الذهاب من دور ال32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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في حين يسعى المارد الأبيض من خلال مباراة الأهلي والزمالك YALLA SHOT، في أن يحقق البطولة الثالثة له في هذا الموسم، بعدم فاز المارد الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وبعد ذلك بطولة الكأس على حساب بيراميدز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل مباراة الأهلي والزمالك اليوم كورة ستار، عبر قناة أون سبورت الفضائية والتي ستقدم إستوديو تحيلي يضم نخبة من محللي القناة وعلى رأسهم الكابتن طه إسماعيل، وحازم إمام وعماد متعب، في حين سيتولى مهمة التعليق على المباراة حاتم بلطيشة.

وكذلك ستقوم قناة تايم سبورت بنقل أحداث مباراة الأهلي والزمالك KORA GOAL، عبر البث الأرضي والفضائي، وذلك برفقة إستوديو تحليلي يضم بعض نجوم الكرة المصرية السابقين.

وستكون قناة نايل سبورت كذلك من بين القنوات التي تنقل مباراة الأهلي والزمالك كورة لايف اليوم، وهذا عبر التردد الأرضي للقناة.