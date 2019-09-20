اونلاين | NOW: مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر يلا شوت Yalla shoot سريع نقل بدون تقطيع ماتش الزمالك والاهلي مباشر هدف Ajayi

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يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في بطولة كأس السوبر المصري.

ويدخل الأهلي، اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الثمين كانو سبورت في غينيا الاستوائية، هذا الإسبوع بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، على عكس الزمالك الذي تلقى هزيمة قاسية فى مباراته الأخيرة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32 من البطولة نفسها.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر:-

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي، والسادسة مساء بتوقيت جرينتش، بحضور جماهيري يقدر بـ5 ألاف مشجع لكل فريق، المباراة وجود الجماهير لأول مرة منذ إغلاق المدرجات عقب أحداث بورسعيد ثم الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر:-

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، وعبر قناة التيل للرياضة Nile Sports، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة جميع مباريات كأس السوبر المصري.

البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر:-

وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، مساء اليوم الجمعة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي والزمالك، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر.

التشكيل المتوقع لأهلي في مواجهة الزمالك:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي.

وسط الهجوم: أحمد الشيخ "حسين الشحات" - محمد مجدي "أفشة" - رمضان صبحي.

وفي الهجوم: صلاح محسن.

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الأهلي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: المفاضلة بين عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، محمود علاء، حمدي النقاز.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، أوباما، أشرف بن شرقي، شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وكلفت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة جمال الغندور طاقم تحكيم ألماني لإدارة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

وسيتولى قيادة المباراه تحكيميا الحكم الألماني فليكس بروتش حكمًا للساحة ويساعده مارك بورش وستيفان لوب، وسيقوم بمهمة الحكم الرابع، حكما مصريا.