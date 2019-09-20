اونلاين | يلا شوت GOAL aHlY: مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر TIME SPORT كورة لايف ماتش الاهلي رابط ON SPORTS هدف الأهلي NOW

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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 فى قمة الكرة المصرية، كأس السوبر بين الأهلي بطل الدوري هذا العام، والزمالك الحاصل علي كأس مصر، المباراة تأتي بعد أن لعب كل فريق مباراة الذهاب فى دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا، وحقق الاهلي فوز كبيرا خارج أرضه على كانوا سبورت بهدفين نظيفين، بينما تعثر فريق الزمالك أمام بطل السنغال، وانهزم بهدفين مقابل هدف خارج أرضه، ربما تشهد مباراة اليوم بين الاهلي والزمالك مفاجآت في التشكيل، سوف يبدأ لقاء السوبر المصري بعد قليلن حيث سبق اللقاء غناء حسين الجسمى لمصر.

مباراة الاهلي والزمالك فى السوبر

بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك الآن

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مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم عبر قناة أون سبورت الرياضية بتعليق حاتم بطيشة، وقناة النيل للرياضة و سيعلق الكابتن مدحت شلبي علي المباراة، وقناة تايم سبورت الرياضية، حيث سيبدأ أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، يلا شوت حصري بث مباشر مباراة الأهلي اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، مشاهدة الزمالك مباشر فى تمام التاسعة بتوقيت الإمارات.

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