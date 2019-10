اونلاين | يلا شوت حصري NOW مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر YALLA ZAMALEK كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي والزمالك ON SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري NOW مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر YALLA ZAMALEK كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي والزمالك ON SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواجهة دائمًا تتسم بالمتعة والإثارة والندية ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على أرضية استاد الجيش بـ"برج العرب" بالاسكندرية، مساء اليوم الجمعة 20 سبتمبر لعام 2019، ضمن نهائي بطولة السوبر المصري لموسم 2017- 2018، شاهد بث مباشر لمباراة القمة المثيرة عبر KORA2DAY. كورة ستارKORA STAR يخوض الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك بقائمة مكونة من: شريف إكرامي، علي لطفى، ومحمد الشناوي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي، محمود وحيد، علي معلول، أيمن أشرف وحسين السيد،السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، جيرالدو، واليو ديانج،مروان محسن، صلاح محسن. كورة لايف KORA LIVE بينما جاءت قائمة الزمالك لهذه المباراة، والت أعلنها مدرب الزمالك "ميتشو" كالتالي: محمد عواد- محمد أبو جبل- محمد صبحي، محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود الونش- محمد عبدالسلام- حمدي النقاز- عبدالله جمعة- محمد عبدالشافي، طارق حامد- فرجانى ساسي- محمود عبدالعزيز- أحمد سيد زيزو- يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا- كريم بامبو- أشرف بن شرقي- إسلام جابر- إمام عاشور- محمد أونجم، خالد بو طيب- عمر السعيد- مصطفي محمد. الاسطورة اتش دي ALOSTORA HD ، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، بينما تبدأ المباراة بتوقيت أبرز الدول العربية والعالمية في التوقيتات التالية: - جرينتش: الخامسة مساءًا - السعودية: الثامنة مساءًا - قطر: الثامنة مساءًا - المغرب: السادسة مساءًا - عمان: التاسعة مساءًا Advertisements - فلسطين: الثامنة مساءًا - السعودية: الثامنة مساءًا - الامارات: التاسعة مساءًا - اليمن: الثامنة مساءًا - روسيا: الثامنة مساءًا - فرنسا: السابعة مساءًا - ألمانيا: السابعة مساءًا - إنجلترا: السادسة مساءًا - ايطاليا: السابعة مساءًا يلاشوت حصري YALLA SHOOT HA7SRY حيث تنقل المباراة تليفزيونيا عبر قناة اون سبورت الفضائية، ويسبق المباراة استوديو تحليلي يضم كوكبة من ألمع نجوم التحليل الرياضي في مصر، بينما ستذاع المباراة علي قناة نايل سبورت وسيتولي التعليق علي اللقاء الاعلامي الكبير مدحت شلبي، ونوفر لكم عبر موقعنا روابط بث مباشر لمتابعة اللقاء بتقنية عالية تناسب جميع السرعات. ١

