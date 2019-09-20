شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعزز هيمنته على كأس السوبر المصري باللقب الحادي عشر والان مع التفاصيل

عزز الأهلي المصري هيمنته على بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي العنيد الزمالك 3 / 2 .

وعزز الأهلي المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة رافعا رصيده إلى 11 لقبا مقابل ثلاثة ألقاب للزمالك المصري ولقب واحد لكل من المقاولون العرب المصري وحرس الحدود المصري