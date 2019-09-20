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توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بعدما حقق الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي يحقق فوز صعب على الزمالك بكأس السوبر المصري

استطاع النادي الأهلي المصري أن يفوز على نظيره نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

ملخص الشوط الأول بين الزمالك والأهلي

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بدأ الشوط الأول بتبادل كرات بين لاعبي الفريقين في محاولة لخطف الهدف ولكن على استحياء ولكن سجل الأهلي هدفه الأول فب الدقيقة 19 عن طريق جونيور أجاي ليتراجع أداء الزمالك بشكل كبير ويخطف الأهلي هدفه الثاني في الدقيقة 45 عن طريق حسين الشحات لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

ملخص الشوط الثاني بين الأهلي والزمالك

وبدأ الشوط الثاني وكان الزمالك أكثر سيطرة وخطورة بحثا عن تسجيل هدفه الأول ولكن سجل الأهلي هدفه الثالث عن طريق اجاي في الدقيقة 48 لينتفض الزمالك ويسجل هدفه الأول في الدقيقة 64 عن طريق ركلة الجزاء سجلها محمود علاء وظل الزمالك يحاول ليسجل هدفه الثاني عن طريق ركلة جزاء سجلها محمود علاء مرة أخرى في الدقيقة 76 وظل الزمالك يحاول تسجيل هدفه الثالث ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا يحصد الأهلي رسميا بطولة كأس السوبر المصري ليفوز بثاني بطولاته هذا الموسم عقب فوزه ببطولة الدوري المصري الممتاز.