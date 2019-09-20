شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دورتموند يطالب بعودة هوملس الى المنتخب الالماني والان مع التفاصيل

انضم السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الالماني إلى المطالبين بعودة قلب دفاعه ماتس هوملس إلى المنتخب الوطني لخوض الاستحقاقات الكروية الدولية المقبلة، بعدما استبعده في وقت سابق مدرب "المانشافت" يواكيم لوف.

وقال فافر خلال مؤتمر صحافي على هامش لقاء فريقه أمام اينتراخت فرانكفورت الاحد في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي "بعد مباراتيه الاخيرتين فهو يستحق ذلك بدون اي جدل".

وتابع "ليس نحن من يقرر، بل الطريقة التي يلعب بها هوملس حاليا".

وغادر هوملس فريقه السابق بايرن ميونيخ في يونيو الماضي قبيل بداية الموسم الجديد عائدا إلى دورتموند الذي دافع عن الوانه سابقا واحرز معه لقب الـ "بوندسليجا" عامي 2011 و2012، واعاد الاستقرار الى دفاع "الاصفر والاسود" بفضل خبرته.