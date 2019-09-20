شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. نجم اليوفينتوس يفوز بجائزة أفضل هدف في الدور الأول بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة 20 سبتمبر عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل هدف بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. كوادرادو يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا وكشفت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فوز الكولمبي خوان كوادرادو لاعب نادي يوفنتوس بجائزة أفصل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وذلك عن هدفه في مرمى نادي أتلتيكو مدريد. Advertisements نتيجة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد يذكر أن مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده لتواجد نادي يوفنتوس في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. نجم اليوفينتوس يفوز بجائزة أفضل هدف في الدور الأول بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.