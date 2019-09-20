شكرا لقرائتكم خبر عن العين يقتنص فوزا كبيرا من اتحاد كلباء في الدوري الاماراتي والان مع التفاصيل

استطاع سعيد جمعة حسن التسجيل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليحصد العين فوزآ كبيراً 3-2 على نظيره القوي اتحاد كلباء في المباراة التي جمعت بينهما في استاد هزاع بن زايد ضمن دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وسدد جمعة حسن هدف الفوز بعد ركلة متقنة ومحترفه من داخل منطقة الجزاء اثر تمريرة عرضية من الناحية اليسرى. وبدا أن بنييل ملابا، المنضم لاتحاد كلباء في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من فينلو الهولندي، قد اقتنص هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 83 بهدفه الثاني في اللقاء اثر تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء لكن العين استطاع تحقيق الفوز ليجمع أول ثلاث نقاط له هذا الموسم.

وضغط العين، الذي فاز باللقب الاماراتي في الموسم قبل الماضي، منذ البداية وأرسل عبد الرحمن مزيان تمريرة عرضية من الناحية اليسرى لتجد كودجو فو دوه لابا الذي افتتح أولي التسديدات في الدقيقة الثامنة.

لكن ملابا تعادل لاتحاد كلباء في الدقيقة 19 من من عمر اللقاء بضربة رأس قوية ومحترفة.

لكن جمال معروف انتزع التقدم للعين للمرة الثانية في الدقيقة 54 من عمر اللقاء اثر تمريرة متقنة من فو دوه لابا داخل منطقة الجزاء.

Advertisements

وسدد فو-دوه لابا، المنضم من نهضة بركان المغربي، بقوة في الدقيقة 81.

وظهر ملابا من جديد ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء قبل سبع دقائق

على النهاية اللقاء من داخل منطقة الجزاء.

وكاد اتحاد كلباء أن يفجر اللقاء في الدقيقة 85 من عمر النزاع بعد أن مرر المجري بالاش جوجاك الكرة لياسين مبخوت الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة لكن خالد عيسى حارس عرين العين انقذ الفرصة.

واستطاع جمعة حسن حسم النتيجة لأصحاب الأرض في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء