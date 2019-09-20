الان تتابع الحزم يحقق مفاجأة ويهزم النصر بهدف نظيف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 10:25 م, 20 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 فاز الحزم على مضيفه النصر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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