الامارات | حادث آليم لحافلة جمهور الزمالك ووفاة أصغر مشجع

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث آليم لحافلة جمهور الزمالك ووفاة أصغر مشجع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انقلبت حافلة كانت تقل جماهير الزمالك أثناء توجهها لاستاد برج العرب لمساندة فريقها، في مباراة السوبر أمام فريق الأهلي ونتج عن الحادث المؤلم وفاة المشجع الزملكاوي الصغير أدهم مسعد، بينما ذكرت التقارير الصحفية وجود والدة بحالة خطرة في المستشفى أيضاً وانتشرت صور للمشجع الزملكاوي الصغير يظهر ارتباط الطفل بفريقه منذ الصغر، وكان الأمن قد وزّع جماهير الزمالك والأهلي في طريقهم للملعب عبر لافتات إرشادية لتجنب تصادم الجمهورين ببعضهم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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