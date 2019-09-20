شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه لكل لاعب بالمصرى للمنافسة على المربع الذهبى بالدورى.. وينتظر رد «فيفا» على الالتماس فى عقوبة «موكورو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، مكافأة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه لكل لاعب، فى حال إنهاء بطولة الدورى بالمربع الذهبى للموسم الجديد، وألغى «جلال» المكافأة الخاصة التى كان يحصل عليها اللاعبون فى حالة الفوز على قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، على أن تكون المكافأة مثل أى فريق آخر، وينتظر أن يقدم المدير الفنى اللائحة المالية إلى مجلس الإدارة من أجل اعتمادها قبل انطلاق الدورى، كما طلب المدير الفنى مكافأة مالية خاصة لكل لاعب فى حال التأهل إلى نهائى كأس مصر، تركها لمجلس الإدارة يحددها وفقًا لرؤيته.

يأتى هذا فى الوقت الذى ينتظر فيه مجلس إدارة النادى رد الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» على الالتماس الذى تقدم به على عقوبة إيقاف لاعبه «شيخ موكورو» وتغريمه 27 ألف دولار بسبب فسخ تعاقده مع فريقه السودانى قبل انتقاله للمصرى. فيما ينتظر مجلس الإدارة تحديد عدد الجماهير التى ستحضر مباراة العودة أمام ماليندى، بطل زنجبار، فى مباراة العودة بدور الـ32 ببطولة الكونفيدرالية المقرر إقامتها، السبت المقبل، وكان الفريق قد فاز فى مباراة الذهاب بنتيجة 4-1 والتى أقيمت قبل أسبوع، واستقر إيهاب جلال على إقامة معسكر مغلق عقب مواجهة حرس الحدود غدًا فى بداية مشواره بالدورى الممتاز ببرج العرب، يستمر حتى نهاية مواجهة الإسماعيلى فى الجولة الثانية من الدورى.