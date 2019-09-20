شكرا لقرائتكم خبر عن «لوكاكو» يُشعل أزمة كبيرة داخل غرف ملابس الإنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية عن وقوع مشاجرة داخل غرفة ملابس إنتر ميلان، عقب السقوط فى فخ التعادل أمام سلافيا براج التشيكى بنتيجة 1/1، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن الدولى البلجيكى روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، كان غير سعيد داخل غرفة الملابس، وتحدث عن الأداء الضعيف لفريقه، وطلب من اللاعبين اتباع تعليمات أنطونيو كونتى، المدير الفنى لـ«النيراتزورى»، مشيرة إلى أن الكرواتى مارسيلو بروزوفيتش لم يعجبه حديث البلجيكى، وأخذ الانتقادات بشكل شخصى، وتراشق اللاعبان بالكلمات ووصلا إلى التشاجر بالأيدى قبل أن يتم الفصل بينهما من جانب زملائهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، تدخل فى الأزمة وطالب الثنائى بالهدوء فى الفترة المقبلة والتركيز فقط داخل الملعب من أجل تقديم مستوى مميز وتحقيق نتائج جيدة لـ«النيراتزورى» فى الفترة القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن التشيلى أليكسيس سانشيز، لاعب إنتر ميلان، تدخل فى الأزمة ونجح فى فض المشاجرة بين الثنائى، وطالب زميله لوكاكو بالهدوء حتى لا تتفاقم الأزمة.

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من جهة أخرى، سلطت الصحف الإيطالية الضوء على تعادل أتلتيكو مدريد مع يوفنتوس بنتيجة 2/2، وخسارة أتلانتا أمام دينامو زغرب برباعية، خلال الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى.

وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «يومان على ديربى الغضب، السرعة والضغط من أسلحة ميلان، وأنطونيو كونتى يعمل على إحياء العملاق لوكاكو». وأضافت: «دورى أبطال أوروبا.. يوفنتوس من 2-0 إلى 2-2 أمام أتلتيكو مدريد.. وأتلانتا يخسر برباعية أمام دينامو زغرب».

وعنونت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت»: «هيريرا يفسد فرحة يوفنتوس فى دورى الأبطال، المكسيكى حل كبديل وسجل هدف التعادل القاتل فى الدقيقة 90».

وأضافت: «أتلانتا، كابوس فى أول ظهور له بالبطولة القارية بعد الهزيمة برباعية أمام دينامو زغرب». وخرجت صحيفة «توتو سبورت» بعنوان: «أمر مؤسف، لكن هذا هو يوفنتوس الحقيقى.. البيانكونيرى مذهل فى مدريد، تقدم 2-0 ثم دفع ثمن هدفين أمام الروخى بلانكوس».

وأضافت: «دينامو زغرب يقتل أتلانتا فى أول ظهور للفريق الإيطالى بدورى الأبطال».