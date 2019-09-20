شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اختيار «البدرى» مديرًا فنيًا للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد، اليوم، حسام البدرى، المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، جلسة مهمة مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، من أجل تشكيل الجهاز المعاون، خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب وصول المدرب، فجر أمس، قادمًا من كندا. وكان اتحاد الكرة أعلن تعيين حسام البدرى مديرًا فنيًا للمنتخب، بعد منافسة قوية مع الرباعى حسام حسن وحسن شحاتة وميدو وإيهاب جلال، وتم الاتفاق على أن يكون عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، مشرفًا على المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة. وعلمت «المصرى اليوم» أن اختيار البدرى من جانب اللجنة الخماسية جاء بعد عرض السير الذاتية لجميع المرشحين، حيث فضلوا المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، نظرًا لخبراته الكبيرة وحصوله على بطولات مع القلعة الحمراء، سواء محلية أو إفريقية. وكان هناك تنسيق خلال الـ48 ساعة الماضية بين البدرى واللجنة الخماسية أن يتم تحديد الجهاز المعاون والإدارى والطبى من أجل توفير الأنسب للمرحلة المقبلة، للتأهل إلى كأس العالم 2022، وتعهد البدرى بأن يكون هناك فكر جديد فى المنتخب الوطنى الفترة المقبلة. وتشير التوقعات إلى أن هناك مجموعة من الأسماء تقترب من الجهاز المعاون لحسام البدرى، ويأتى على رأس هذه الأسماء أحمد أيوب، المدرب العام، الذى كان يعمل معه فى الأهلى، وأيضًا طارق مصطفى وأسامة نبيه، إلى جانب سيد معوض ومحمد شوقى وعادل مصطفى فى منصب المدرب المساعد، وأيمن طاهر فى حراسة المرمى.

ويعد أحمد حسن أبرز الأسماء المرشحة لتولى منصب مدير المنتخب فى جهاز حسام البدرى نظرًا لخبراته الدولية والإدارية، لاسيما بعد عمله فى نادى بيراميدز خلال الفترة الماضية واكتسابه خبرات كبيرة على المستوى الإدارى والتنظيمى. ومن المقرر أن يحدد حسام البدرى قائمة المحترفين من أجل استدعائهم لمعسكر منتخب مصر، 7 أكتوبر المقبل، على أن يتم إخطار لجنة إدارة الاتحاد، مساء الجمعة، لإرسال الاستدعاء رسميًا لأندية النجوم المحترفين.

من جانبه، أكد حسام البدرى أنه سيبذل كل الجهد من أجل إسعاد الشعب المصرى، قائلًا إن تدريب المنتخب شرف كبير، قائلًا: «أشكر الله على منحى هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير». وتابع البدرى: «منذ هذه اللحظة أعاهد الله وأعاهد المصريين حكومة وشعبا أننى لن أبخل بأى جهد فى سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم الذى يستحق منا جميعًا كل الجهد والإخلاص والعرق فى سبيل رفع رايته فى كل المحافل».