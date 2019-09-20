شكرا لقرائتكم أيمن يونس : ما فعله ميتشو فى السوبر لا يمت للواقع بصلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك التى اقيمت مساء اليوم، فى السوبر المصري، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/2.

قال أيمن يونس خلال تحليل المباراة لقناة أون سبورت الفضائية، أن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك لم يتعامل مع مباراة السوبر بالطريقة المناسبة، قائلا : "ما فعله ميتشو لا يمت للواقع بأى صلة"، وأضاف أن المدرب الصربي بدأ اللقاء بتشكيل خاطئ وكان يجب عليه إشراك مصطفي محمد فى المباراة من البداية وعندما تدارك هذا الخطأ كانت الأهلي تقدم بثلاثة أهداف.

أضاف أيمن يونس أن السويسري فايلر المدير الفني للأهلي تعرض لظروف طارئة فى المباراة بعد إصابة مدافعي فريقه، مشددا على أن انتهاء المباراة بنتيجة 3/2 للأحمر، نتيجة واقعية بناءا على أحداث اللقاء.