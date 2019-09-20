شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتفاعل مع تسديدة مصطفى محمد فى السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاعل مرتضى منصور رئيس الزمالك مع تسديدة مصطفى محمد مهاجم الفريق على مرمى الأهلى، فى المباراة المقامة بينهما وسط حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم، حيث وجه محمود علاء كرة طولية استقبلها أوباما برأسه ليوجه الكرة إلى مصطفى محمد الذى سددها ضعيفة على مرمى الشناوى.

ودخل الأهلى بقيادة السويسرى فايلر المباراة بتشكيل مكون من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، على معلول وياسر إبراهيم ومحمود متولى وأحمد فتحي فى خط الدفاع، عمرو السولية وحمدى فتحي ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات فى خط الوسط، أجايي فى خط الهجوم".

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بينما دخل الزمالك اللقاء بقيادة الصربى ميتشو بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما فى خط الوسط، أشرف بن شرقى فى خط الهجوم".

ودفع الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بمحمود الونش بدلا من المصاب عبد الغنى وكذلك دفع السويسرى رينيه فايلر بمحمد هانى بدلا من المصاب محمود متولى ثم دفع ميتشو بمصطفى محمد بدلا من محمد أوناجم ثم جاء آخر تغيير للزمالك بنزول إمام عاشور بدلا من شيكابالا ويتقدم الأهلى بثلاثية نظيفة سجل الهدف الأول جونيور أجاي وعزز حسين الشحات بالهدف الثانى بعد خطأ من محمد عبد الشافى فى إبعاد الكرة من داخل منطقة جزاء الزمالك ليتلقاها الشحات مسددا فى مرمى عواد وجاء الهدف الثالث بعد قطع الكرة من شيكابالا ليمررها رمضان صبحى إلى أجاى ليحولها فى شباك الفريق الأبيض ثم سجل محمود علاء الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء وأضاف محمود علاء الهدف الثانى للأبيض من ركلة جزاء أيضا.