شكرا لقرائتكم عماد متعب: مصطفى محمد إضافة للزمالك.. والأهلي تأثر بالإصابات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب لاعب الأهلى السابق إن مصطفى محمد مهاجم الزمالك يعد إضافة كبيرة للفريق الأبيض فى الخط الأمامى لما يمتلكه من مهارات عالية فى الضغط على الخصوم.

أضاف متعب خلال تحليله للقاء السوبر الذى جمع الأهلى والزمالك على قناة أون سبورت إن الإصابات التى تعرض لها الأحمر خاصة فى الخط الخلفى أثرت بشكل كبير على مستوى الفريق.

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وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.